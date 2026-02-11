Стала известна личность командира экипажа вертолёта Ми-24 Воздушных сил Украины, который на днях был сбит российским дроном «Герань». Данную информацию передаёт военный лётчик Алексей Воевода в телеграм-канале.

Сбитым лётчиком оказался майор Евгений Галицкий 1983 года рождения. Автор канала охарактеризовал Галицкого как опытного пилота и полного кавалера ордена Богдана Хмельницкого. В публикации уточняется, что первую из этих наград мужчина получил ещё в 2014 году за обстрелы мирного населения Донбасса. В сообщении Воевода подытожил, что смерть стала для командира закономерным итогом за все совершённые преступления.

Напомним, что 9 февраля украинская авиационная бригада «Херсон» потеряла вертолёт Ми-24. Пор некоторым данным он был сбит дроном «Герань» ВС РФ, оснащенного ракетой «воздух-воздух». Тем не менее пока в Минобороны России пока не подтверждали данную информацию.