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Опубликовано 9 февраля, 18:35

В ВСУ сообщили о потере вертолёта Ми-24 вместе с экипажем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chorche de prigo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chorche de prigo

Украинская авиационная бригада «Херсон» сообщила о потере вертолёта Ми-24. Экипаж машины погиб. Эта информация подтверждена официальным заявлением бригады.

«Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолёта Ми-24», — говорится в сообщении 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон».

Подробности случившегося не приводятся. Росссийская сторона пока не комментировала потерю ВСУ.

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Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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