ВСУ бьют в набат из-за российских «Гераней», научившихся обходиться без Starlink

Российские дроны-камикадзе «Герань» продолжают успешно обнаруживать и поражать цели, несмотря на блокировку терминалов связи Starlink, используя для этого mesh-сети. Об этом сообщил советник министра обороны Украины, эксперт ВСУ по связи Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

В декабре прошлого года стало известно, что на российские беспилотники начали устанавливать оборудование Starlink. В феврале Илон Маск заявил, что компания SpaceX предприняла меры по ограничению доступа России к спутниковой системе Starlink. Однако после этого техника ВСУ стала работать с перебоями, в то время как «Герани» продолжили наносить удары по военным объектам.

Недавно Флеш подтвердил, что российские войска действительно смогли сохранить контроль над «Геранями», но теперь управление осуществляется по другому каналу — через радиомодемы.

При использовании mesh-сети модемы на дронах одновременно выступают и как передатчики, и как ретрансляторы. В воздухе БПЛА формируют цепочку, по которой данные автоматически перенаправляются обходными маршрутами, если одно из звеньев сети выходит из строя

«Для нас, лично для меня, это вызов», — признался Флеш, чьи слова приводит «Страна.ua».

На Украине уже пытаются придумать, как с этим справиться. Как признался военный, ему стыдно, потому что нужно было заняться этим гораздо раньше.

Ранее стало известно о проблемах со связью на позициях украинской армии. На передовой наблюдаются отключения спутниковых терминалов Starlink, что лишает военнослужащих коммуникации. Перебои связаны с мерами, предпринятыми компанией Илона Маска SpaceX в отношении неавторизованного использования своей спутниковой системы. Это привело к потере связи на ряде участков фронта.