В Госдуме заявили, что было бы излишне самонадеянным рассчитывать на спутники Starlink

Украинские войска полностью зависят от терминалов Starlink — и пока они заняты их регистрацией, России не нужно рассчитывать на что-либо западное в текущей обстановке. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Сбои в работе терминалов предпринимателя Илона Маска на фронте показали: рассчитывать на западные технологии в нынешней геополитике — самонадеянно.

«Даже учитывая, что с США мы ведём сейчас активные переговоры, это не перестаёт делать их нашим противником — и действия Маска это наглядно показывают. Надеяться стоит только на импортозамещение, на собственные технологические решения, которых вообще-то в среде наших умельцев предостаточно», — указал парламентарий.

Журавлёв отметил: для наведения дронов существует масса способов без американских спутников. Главное — не ждать милости от Запада. Вопрос не в возможностях, а в скорости внедрения — пока конкурент тратит время на бюрократию, у России есть шанс закрепиться на рынке спутниковой связи.

А ранее Life.ru писал, что в ВСУ зафиксировали перебои в работе Starlink на линии фронта. По данным военных источников, нестабильная работа терминалов связана с начавшейся верификацией устройств.