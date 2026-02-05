В ВСУ сообщили о перебоях в работе Starlink на линии фронта

Перебои в работе спутниковой связи Starlink зафиксировали у подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили пользователи системы и военные источники.

«Это не волна блокировок. Скорее похоже на массовый, ранее не встречавшийся сбой в работе самой Stalink», — приводят «Военкоры Русской весны» мнение пользователя спутниковой связи из Армии России.

По имеющейся информации, нестабильная работа терминалов связана с начавшейся верификацией устройств. Украинские военные также сообщают о перебоях со связью. Речь идёт не о точечных отключениях, а о масштабных сбоях, которые затрагивают различные участки фронта.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX ввела экстренные ограничения на использование Starlink на Украине. Советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов заявлял, что меры носят временный характер и направлены на предотвращение использования системы российскими ударными беспилотниками. Он подчёркивал необходимость сбора данных обо всех пользователях Starlink в составе ВСУ. Украинские власти также объявляли о планах отключить все неверифицированные терминалы и создать «белый список» устройств. По заявлениям чиновников, регистрация должна лишить российскую сторону доступа к спутниковой связи и сохранить контроль над сетью.