На Украине вводят «белый список» терминалов Starlink для борьбы с дронами РФ
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Власти Украины вводят обязательную верификацию терминалов спутниковой связи Starlink для борьбы с их использованием российской стороной. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По его словам, будет создан «белый список» устройств, и все незарегистрированные терминалы будут отключены. Регистрация для граждан будет простой: один визит в ЦНАП, бесплатно и без бюрократии. Для бизнеса — онлайн через Дію», пояснил Фёдоров.
Эта временная мера, как отметил министр, необходима для сохранения связи для украинцев и лишения Российской армии технологического преимущества, которое она получала, используя незарегистрированные терминалы Starlink для управления дронами.
Ранее расползлись слухи о том, что российские войска пользуются Starlink. Советник министра обороны Незалежной Сергей Бескрестнов рассказал о введении «экстренных ограничений» из-за российских дронов со Starlink. А украинский министр обороны Михаил Фёдоров пообещал, что будут отключать все неверифицированные терминалы Starlink в стране.
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