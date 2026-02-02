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Опубликовано 2 февраля, 11:05

На Украине вводят «белый список» терминалов Starlink для борьбы с дронами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Власти Украины вводят обязательную верификацию терминалов спутниковой связи Starlink для борьбы с их использованием российской стороной. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, будет создан «белый список» устройств, и все незарегистрированные терминалы будут отключены. Регистрация для граждан будет простой: один визит в ЦНАП, бесплатно и без бюрократии. Для бизнеса — онлайн через Дію», пояснил Фёдоров.

Эта временная мера, как отметил министр, необходима для сохранения связи для украинцев и лишения Российской армии технологического преимущества, которое она получала, используя незарегистрированные терминалы Starlink для управления дронами.

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Ранее расползлись слухи о том, что российские войска пользуются Starlink. Советник министра обороны Незалежной Сергей Бескрестнов рассказал о введении «экстренных ограничений» из-за российских дронов со Starlink. А украинский министр обороны Михаил Фёдоров пообещал, что будут отключать все неверифицированные терминалы Starlink в стране.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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