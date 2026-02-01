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Опубликовано 1 февраля, 08:15

SpaceX ввёл экстренные ограничения на работу Starlink на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Alejandro Bernal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Alejandro Bernal

На Украине ввели временные ограничения на использование системы спутниковой связи Starlink. Сбои были вызваны не техническими неполадками, а целенаправленными решениями компании-оператора SpaceX. Об этом сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов в своём Telegram-канале.

«Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink на Украине уже наблюдают первые контрмеры... Хочу подчеркнуть, что текущие решения являются временными, или скажу по-другому — экстренными», — написал он.

Бескрестнов также заявил о необходимости сбора информации о всех пользователях услуг SpaceX в Вооружённых силах Украины. По его словам, текущие меры в дальнейшем будут заменены более продуманным и системным решением, над которым совместно работают украинские военные и специалисты SpaceX. Главная цель – помешать использованию системы российскими ударными БПЛА. Детали нового подхода не раскрываются. По данным издания «Страна.ua», вероятно, часть работающих на Starlink устройств будет отключена.

Starlink — это глобальная спутниковая сеть широкополосного интернета, принадлежащая американской компании SpaceX. Система предназначена для обеспечения связи в любой точке Земли. Согласно данным компании, с 2019 года на орбиту было выведено более 7,8 тысячи спутников. Количество пользователей сети превысило 6 миллионов более чем в 100 странах, причём за последний год к системе подключились 42 новые страны.

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Ранее министр обороны Украины Фёдоров заявил, что Российская армия применяет дроны с использованием технологий Starlink, хотя раньше ничего подобного не случалось. Однако, по словам экспертов, ВС РФ уже давно используют эту спутниковую сеть для управления беспилотниками.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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