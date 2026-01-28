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Опубликовано 28 января, 09:57

Академик рассказал, как системы Starlink стали частью беспилотной тактики Армии России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agon Nimani

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agon Nimani

Российские беспилотные войска давно используют терминалы Starlink для связи и управления дронами, но только на территории Украины. Об этом в интервью 360.ru заявил академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Эксперт пояснил, что гражданские терминалы Starlink легко интегрируются в беспилотные системы, обеспечивая высокоскоростной интернет и качественную видеотрансляцию. Их устанавливают на дроны самолётного типа для ударов и разведки. По его словам, терминалы закупаются за рубежом, поскольку в России они официально не продаются.

«Системы терминала Starlink позволяют управлять беспилотниками через высокоскоростную линию интернета, через которую получается картинка очень высокого качества», — заявил он.

Кондратьев подчеркнул, что Starlink является лишь частью комплексной системы связи, и его возможное отключение не остановит удары. Тактика постоянно меняется, что не позволяет противнику эффективно противостоять новым методам. В качестве примера он привёл модернизацию дронов «Герань», которые получили ракеты «воздух-воздух» и стали охотиться на украинскую авиацию.

По мнению академика, российские инновации создают постоянное отставание у украинских систем ПВО, позволяя дронам действовать на всей территории страны с минимальным риском своевременного обнаружения.

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Ранее украинский министр обороны Михаил Фёдоров заявил, что российская армия применяет дроны со Starlink. До этого Киев думал, что только у ВСУ есть такая технология. В ответ на это заявление министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал бизнесмена Илона Маска отключить Starlink по всей Украине.

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Владимир Озеров
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