Маск назвал Сикорского слюнявым имбецилом в ответ на критику Starlink на Украине

Предприниматель Илон Маск резко отверг критику главы МИД Польши Радослава Сикорского, который обвинил его в том, что он якобы не препятствует использованию системы Starlink российскими военными на Украине. Самый богатый человек мира назвал европейского дипломата «слюнявым имбецилом».