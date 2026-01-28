Маск назвал Сикорского слюнявым имбецилом в ответ на критику Starlink на Украине
Илон Маск и Радослав Сикорский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Предприниматель Илон Маск резко отверг критику главы МИД Польши Радослава Сикорского, который обвинил его в том, что он якобы не препятствует использованию системы Starlink российскими военными на Украине. Самый богатый человек мира назвал европейского дипломата «слюнявым имбецилом».
«Этот слюнявый имбецил даже не понимает, что Starlink — это хребет системы связи для украинских военных», — написал Маск.
Ранее Сикорский отреагировал на заявление недавно назначенного министра обороны Украины Михаила Фёдорова о якобы использовании российскими силами системы Starlink. Он публично обратился к Илону Маску в соцсети, призвав предпринимателя вмешаться в ситуацию.
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