Киев пожаловался, что «Герани» со Starlink впервые ударили по вертолётам ВСУ

Российские военные впервые использовали беспилотники «Герань» со спутниковой системой Starlink, нанося удар по украинским вертолётам в Кировоградкой области. С таким утверждением выступил в соцсети советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

«Поблизости не было никаких беспилотников для создания mesh-радиосети. Делаю вывод, что мы видим первое применение шахедов на Starlink», — написал он после просмотра видео атаки ВС РФ.

Российские БПЛА автоматически нашли цель, а затем атаковали её, при этом дроны летели очень низко над землёй, обходя радиолокационные станции противника, добавил украинский чиновник.

Ранее британская газета The Telegraph написала, что Вооружённые силы России сумели лишить украинскую систему противовоздушной обороны эффективности. Интенсивные российские атаки истощили ограниченные запасы зенитных ракет Украины, а финансовые затраты на уничтожение российских беспилотников достигли неприемлемого уровня.