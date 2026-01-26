Герой России Щелкунчик рассказал, как на танке вывел колонну ВС РФ через минное поле

Герой России, наводчик-оператор танка Т-80 с позывным Щелкунчик, рассказал, за что был удостоен высшей награды. Он отметил, что экипаж боевой машины обеспечил прорыв для пехоты, проведя колонну ВС РФ через минное поле под огнём ВСУ.

«Наш танк с катковыми тралами выдержал десять подрывов противотанковых мин. Проложили дорогу, высадили пехоту. И вернулись, тем самым позволив сделать прорыв нашей пехоте, закрепиться», — подчеркнул герой СВО в интервью телеканалу «Звезда».

Сейчас боец продолжает службу на танке «Щука». Боевая машина прошла через серьёзные испытания — её поражали дроны, зенитные установки и артиллерия, несколько раз экипажу приходилось покидать танк, но механикам каждый раз удавалось возвращать технику в строй.

Ранее комбат ВС РФ с позывным Сват рассказал, что в ходе СВО один из российских танков выдержал 43 удара беспилотников-камикадзе ВСУ и после ремонта был возвращён в строй. По его словам, после подрыва на мине и срыва гусеницы машина оставалась неподвижной несколько дней, за которые противник нанёс по ней десятки атак.