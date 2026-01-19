Танки с комплексом, обеспечивающим эффективную защиту от беспилотников, прозванным в народе «царь-мангал», используют для выполнения наиболее опасных задач в зоне специальной военной операции. По данным газеты «Известия», переоборудованные тяжёлые машины, например Т-72, применяют в наступательных операциях, в том числе при движении сил в направлении населённых пунктов.

Используемая конструкция «мангала» представляет собой многослойный антидроновый экран из металла и резины, который, однако, ограничивает полное вращение башни. Помимо усиленной защиты от воздушных угроз, эти танки дополнительно оснащаются противоминными тралами для преодоления заминированных участков местности.

«Преимущества — минимальная уязвимость: дроны ему как слону дробина. Минусы — сниженная скорость из-за нескольких тонн дополнительного веса и перегрев двигателя. Отправляют таких монстров на самые рисковые операции», — сообщает издание.

Тем временем ВСУ пустили в ход советский музейный танк «Кедр». Вражеские подразделения несут значительные потери. В минувшем году Армия России уничтожила более 350 тяжёлых боевых машин, что эквивалентно оснащению целой танковой дивизии.