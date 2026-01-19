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Опубликовано 19 января, 13:27

«Дроны ему как слону дробина»: На СВО замечены неубиваемые железные «монстры»

«Известия»: Танки с «царь-мангалами» показали высокую эффективность в зоне СВО

Обложка © Telegram / Kotsnews

Обложка © Telegram / Kotsnews

Танки с комплексом, обеспечивающим эффективную защиту от беспилотников, прозванным в народе «царь-мангал», используют для выполнения наиболее опасных задач в зоне специальной военной операции. По данным газеты «Известия», переоборудованные тяжёлые машины, например Т-72, применяют в наступательных операциях, в том числе при движении сил в направлении населённых пунктов.

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Используемая конструкция «мангала» представляет собой многослойный антидроновый экран из металла и резины, который, однако, ограничивает полное вращение башни. Помимо усиленной защиты от воздушных угроз, эти танки дополнительно оснащаются противоминными тралами для преодоления заминированных участков местности.

«Преимущества — минимальная уязвимость: дроны ему как слону дробина. Минусы — сниженная скорость из-за нескольких тонн дополнительного веса и перегрев двигателя. Отправляют таких монстров на самые рисковые операции», — сообщает издание.

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Тем временем ВСУ пустили в ход советский музейный танк «Кедр». Вражеские подразделения несут значительные потери. В минувшем году Армия России уничтожила более 350 тяжёлых боевых машин, что эквивалентно оснащению целой танковой дивизии.

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Борис Эльфанд
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