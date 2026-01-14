ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 января, 09:27
3298

ВСУ пустили в ход советский музейный танк «Кедр» после серьёзных потерь техники

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Танковые подразделения Вооружённых сил Украины несут значительные потери. В минувшем году Армия России уничтожила более 350 тяжёлых боевых машин, что эквивалентно оснащению целой танковой дивизии, сообщает RG.ru.

Штурмовая группа ВСУ на БТР уничтожена в Сумской области
Штурмовая группа ВСУ на БТР уничтожена в Сумской области

По данным издания, в связи с острым дефицитом техники командование ВСУ вынуждено вводить в строй давно списанные танки Т-64А и Т-64Б1, предназначавшиеся для разборки на запчасти или утилизации. В числе экзотических образцов замечен даже опытный танк «Объект-476» («Кедр»), три единицы которого были выпущены во второй половине 1970-х годов.

Музейный образец, оснащённый башней новой конструкции и двигателем мощностью 1000 лошадиных сил, используется в учебных целях курсантами Харьковского танкового института. Однако, судя по всему, он утратил ходовые качества и применяется только для отработки навыков эвакуации повреждённой техники.

Обмен, арест, штурм: Как солдат ВСУ после плена запускают в «карусель» войны
Обмен, арест, штурм: Как солдат ВСУ после плена запускают в «карусель» войны

Кстати, подразделения ВСУ начали поспешно оставлять позиции в Харьковской области под давлением ВС РФ, сообщили в группировке российских войск «Север». По информации, полученной от «Бесстрашных», в районе Старицы наши подразделения продвинулись на четырёх участках, суммарное продвижение составило 450 метров.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar