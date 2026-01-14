Танковые подразделения Вооружённых сил Украины несут значительные потери. В минувшем году Армия России уничтожила более 350 тяжёлых боевых машин, что эквивалентно оснащению целой танковой дивизии, сообщает RG.ru.

По данным издания, в связи с острым дефицитом техники командование ВСУ вынуждено вводить в строй давно списанные танки Т-64А и Т-64Б1, предназначавшиеся для разборки на запчасти или утилизации. В числе экзотических образцов замечен даже опытный танк «Объект-476» («Кедр»), три единицы которого были выпущены во второй половине 1970-х годов.

Музейный образец, оснащённый башней новой конструкции и двигателем мощностью 1000 лошадиных сил, используется в учебных целях курсантами Харьковского танкового института. Однако, судя по всему, он утратил ходовые качества и применяется только для отработки навыков эвакуации повреждённой техники.

Кстати, подразделения ВСУ начали поспешно оставлять позиции в Харьковской области под давлением ВС РФ, сообщили в группировке российских войск «Север». По информации, полученной от «Бесстрашных», в районе Старицы наши подразделения продвинулись на четырёх участках, суммарное продвижение составило 450 метров.