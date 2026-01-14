В Сумской области Украины была уничтожена штурмовая группа 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, которая пыталась выдвинуться на бронетранспортере в районе населенного пункта Варачино. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«В районе Варачино противник предпринял попытку выдвижения штурмовой группы от 71-й отдельной аэромобильной бригады на БТР. Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой, комплексным огневым поражением вражеская группа полностью уничтожена», — отметили Бесстрашные.

Кроме того, как заявили в группировке «Север», в Краснопольском районе украинские силы предпринимали попытки ротации подразделений 119-й бригады теробороны и 253-го отдельного штурмового полка «Арей». Обе операции, по их словам, были сорваны, а задействованный транспорт уничтожен.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили склады с беспилотниками дальнего действия ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Для ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Всего поражение зафиксировано в 150 районах.