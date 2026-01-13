ВС РФ нанесли удары по складам дальних беспилотников ВСУ

Российские войска поразили места хранения беспилотников дальнего действия Вооружённых сил Украины. Удары также пришлись по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ 13 января.

Российская армия применила оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Всего поражение зафиксировано в 150 районах. В ведомстве уточнили, что действия проводились силами группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в рамках текущих боевых задач.

Ранее Life.ru писал, что бойцам российской армии удалось поразить два предприятия в Киеве «Калибрами» и «Искандерами». Атака была совершена 9 января. Известно, что предприятия использовались для сборки ударных беспилотников.