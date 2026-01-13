ВС РФ нанесли «удар возмездия» высокоточным оружием по объектам на Украине

В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты в России ВС РФ нанесли массированный «удар возмездия» высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, которую используют в интересах противника.

Напомним, ранее сегодня на Украине заявили о рекордном прилёте российских «Искандеров». Массированный ракетный удар с применением оперативно-тактических комплексов был нанесён по объектам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в городах Киеве и Харькове.