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Опубликовано 13 января, 09:11

ВС РФ нанесли «удар возмездия» высокоточным оружием по объектам на Украине

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты в России ВС РФ нанесли массированный «удар возмездия» высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, которую используют в интересах противника.

Все назначенные объекты поражены, доложили в Минобороны РФ.

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Новости СВО. ВС РФ освободили Новобойковское, «Орешник» снёс завод ВСУ во Львове, Зеленский продлевает свои полномочия, 13 января

Напомним, ранее сегодня на Украине заявили о рекордном прилёте российских «Искандеров». Массированный ракетный удар с применением оперативно-тактических комплексов был нанесён по объектам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в городах Киеве и Харькове.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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