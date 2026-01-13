На Украине сообщили о рекордном прилёте российских «Искандеров»

По территории Украины был нанесён массированный ракетный удар с применением оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Как сообщает украинский мониторинговый ресурс Monitorwar, количество запущенных ракет стало рекордным.

«Ориентировочно было направлено около 20 ракет «Искандер-М», — говорится в сообщении.

Согласно данным, прилёты были зафиксированы в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в городах Киеве и Харькове. Другие подробности атаки в источнике не уточняются.

«Искандер» – это российская ракетная система, способная поражать вражеские системы ПВО и ПРО, а также другие важные цели на расстоянии до 500 километров.

Ранее сообщалось, что российские Вооружённые силы провели серию масштабных атак, нацеленных на украинские объекты энергетической и военной инфраструктуры. В ходе этих ударов использовались беспилотники типа «Герань-3» и ракетные комплексы «Искандер-М». Сообщается о взрывах, в том числе в Киевской и Черниговской областях.