ВС РФ 9 января поразили два предприятия в Киеве «Калибрами» и «Искандерами»

ВС России 9 января поразили производственные мощности двух предприятий по сборке ударных беспилотников в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны. При атаке использовались «Калибры» и «Искандеры».

«Поражены производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных БПЛА для атак по территории России, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины» — сказали в военном ведомстве.

Напомним, Минобороны РФ утром 9 января сообщило об ударе по целям на Украине в ответ на атаку резиденции президента России Владимира Путина. По заявлению ведомства, применялись различные виды вооружения, включая новейший ракетный комплекс «Орешник». Взрывы прогремели, в том числе в Киеве и во Львове. Здание Верховной рады осталось без тепла и воды после прилётов. На фоне последствий жителей столицы Незалежной призвали покинуть город.