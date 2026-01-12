ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 января, 13:39

ВС РФ 9 января поразили два предприятия в Киеве «Калибрами» и «Искандерами»

ОТРК «Искандер» на полигоне «Алабино». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

ОТРК «Искандер» на полигоне «Алабино». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

ВС России 9 января поразили производственные мощности двух предприятий по сборке ударных беспилотников в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны. При атаке использовались «Калибры» и «Искандеры».

«Поражены производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных БПЛА для атак по территории России, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины» — сказали в военном ведомстве.

Конец западного сервиса: Львовский авиаремонтный узел выведен из строя ударом «Орешника»
Конец западного сервиса: Львовский авиаремонтный узел выведен из строя ударом «Орешника»

Напомним, Минобороны РФ утром 9 января сообщило об ударе по целям на Украине в ответ на атаку резиденции президента России Владимира Путина. По заявлению ведомства, применялись различные виды вооружения, включая новейший ракетный комплекс «Орешник». Взрывы прогремели, в том числе в Киеве и во Львове. Здание Верховной рады осталось без тепла и воды после прилётов. На фоне последствий жителей столицы Незалежной призвали покинуть город.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar