Комбат Сват рассказал, как российский танк выдержал 43 удара дронов ВСУ

В ходе СВО один из российских танков выдержал 43 удара беспилотников-камикадзе ВСУ и после ремонта был возвращён в строй, рассказал комбат ВС РФ с позывным Сват. По его словам, после подрыва на мине и срыва гусеницы машина оставалась неподвижной несколько дней, за которые противник нанёс по ней десятки атак.

«Как-то машина подорвалась на мине, и у неё слетела гусеница. Экипаж не пострадал, но танк стоял на месте несколько дней. За это время вражеские FPV-камикадзе ударили по ней 43 раза», — подчеркнул собеседник kp.ru.

Он добавил, что из всех попаданий только четыре смогли пробить броню, а один удар повредил двигатель. Тем не менее танк был успешно эвакуирован, отремонтирован и снова направлен на передовую. Комбат отметил, что случаи повышенной «живучести» техники уже не редкость и напрямую влияют на устойчивость российских подразделений на фронте.

Тем временем ВСУ пустили в ход советский музейный танк «Кедр». Вражеские подразделения несут значительные потери. В минувшем году Армия России уничтожила более 350 тяжёлых боевых машин, что эквивалентно оснащению целой танковой дивизии.