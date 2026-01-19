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Опубликовано 19 января, 07:30

Комбат Сват рассказал, как российский танк выдержал 43 удара дронов ВСУ

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

В ходе СВО один из российских танков выдержал 43 удара беспилотников-камикадзе ВСУ и после ремонта был возвращён в строй, рассказал комбат ВС РФ с позывным Сват. По его словам, после подрыва на мине и срыва гусеницы машина оставалась неподвижной несколько дней, за которые противник нанёс по ней десятки атак.

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«Как-то машина подорвалась на мине, и у неё слетела гусеница. Экипаж не пострадал, но танк стоял на месте несколько дней. За это время вражеские FPV-камикадзе ударили по ней 43 раза», — подчеркнул собеседник kp.ru.

Он добавил, что из всех попаданий только четыре смогли пробить броню, а один удар повредил двигатель. Тем не менее танк был успешно эвакуирован, отремонтирован и снова направлен на передовую. Комбат отметил, что случаи повышенной «живучести» техники уже не редкость и напрямую влияют на устойчивость российских подразделений на фронте.

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Тем временем ВСУ пустили в ход советский музейный танк «Кедр». Вражеские подразделения несут значительные потери. В минувшем году Армия России уничтожила более 350 тяжёлых боевых машин, что эквивалентно оснащению целой танковой дивизии.

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Борис Эльфанд
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