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Опубликовано 28 января, 06:00

Сикорский призвал Маска отключить Starlink на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Обложка © Zuma\TASS

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Обложка © Zuma\TASS

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на слова недавно назначенного министра обороны Украины Михаила Фёдорова о якобы использовании российскими силами системы Starlink. Так, Сикорский публично обратился к Илону Маску, призвав вмешаться в ситуацию.

«Эй, большой человек, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?» — написал он.

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Ранее сообщалось, что российские БПЛА-камикадзе БМ-35 «Италмас» начали использовать спутниковый интернет Starlink. Это может существенно изменить характер ударов по целям в глубоком тылу противника. Ситуация меняется коренным образом, поскольку системы Starlink, как утверждается, начали обеспечивать российским дронам устойчивые командно-телеметрические каналы связи.

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Милена Скрипальщикова
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