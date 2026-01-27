Министр обороны Украины Михаил Фёдоров: Россия применяет дроны со Starlink

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил, что Россия начала применять беспилотники со спутниковой связью Starlink. Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, запуск таких дронов был зафиксирован в течение дня, и украинской стороне необходимо оперативно реагировать на новую угрозу. Федоров подчеркнул, что использование спутниковой связи российскими БПЛА создает дополнительные риски для подразделений ВСУ и требует срочных технологических решений.

Накануне советник министра обороны Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов сообщал, что российские беспилотники способны достигать Днепропетровска. Ранее он также заявлял, что дроны «Герань» со Starlink впервые были применены при атаке на вертолеты ВСУ в районе Кропивницкого.

Ранее украинские военные и чиновники неоднократно заявляли о расширении возможностей российских беспилотников. В конце января советник министра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов сообщил, что БПЛА РФ способны долетать до Днепропетровска. Он также утверждал, что Россия впервые применила дроны «Герань» со спутниковой связью Starlink при атаке на позиции ВСУ в районе Кропивницкого. Официальных комментариев со стороны компании SpaceX по поводу возможного использования системы Starlink российскими дронами ранее не поступало.

Ранее Life.ru назвал шесть самых громких провалов западного оружия на Украине. Они должны были разбить Российскую армию и сделать Украину победителем, но оказались бесполезным металлоломом.