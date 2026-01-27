ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 января, 09:35

«Торнадо» мимо не бьёт: На видео сняли подрыв фуры с ударными дронами ВСУ

На видео сняли подрыв фуры с ударными дронами ВСУ под Сумами из РСЗО «Торнадо-С»

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные нанесли удар по грузовику, перевозившему ударные беспилотники украинской армии. Цель была поражена в Сумской области с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

ВС РФ раскрыли кадры уничтожения грузовика с дронами под Сумми. Видео © Telegram / Северный Ветер

Удар был нанесён в населённом пункте Хильчичи после получения данных от разведки. Видео с моментом прилёта от «Торнадо» публикуют «‎Бесстрашные» из группировки войск «Север» в телеграм-канале «Северный ветер». Судя по кадрам, фура была уничтожена точным попаданием.

Герасимов: ВС РФ за январь освободили 17 населённых пунктов и продолжают наступать
Герасимов: ВС РФ за январь освободили 17 населённых пунктов и продолжают наступать

Ранее Life.ru сообщил, что российские войска нанесли точечный удар ракетой «Искандер» по пункту управления дронами ВСУ и сорвали план массированной атаки беспилотников на российские территории. Российская аэроразведка обнаружила около десяти украинских беспилотников на пусковых позициях в районе села Фаевка Черниговской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar