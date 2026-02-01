Министр обороны Украины приказал отключить все серые Starlink из-за дронов ВС РФ

В Незалежной будут отключать все неверифицированные терминалы Starlink, чтобы ими не смогли воспользоваться российские военные. Украинский министр обороны Михаил Фёдоров надеется, что это поможет ВСУ лучше бороться с атаками беспилотников РФ.

«Внедряем систему, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам. Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены», — сказал глава МО.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск у себя в соцсети Х неуверенно отметил, что несанкционированное использование Starlink для ударных дронов ВС РФ, похоже, было пресечено. Советник министра обороны Незалежной Сергей Бескрестнов рассказал о введении «экстренных ограничений» из-за российских дронов со Starlink.