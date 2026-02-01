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Опубликовано 1 февраля, 13:30

Министр обороны Украины приказал отключить все серые Starlink из-за дронов ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xnk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xnk

В Незалежной будут отключать все неверифицированные терминалы Starlink, чтобы ими не смогли воспользоваться российские военные. Украинский министр обороны Михаил Фёдоров надеется, что это поможет ВСУ лучше бороться с атаками беспилотников РФ.

«Внедряем систему, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам. Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены», — сказал глава МО.

Академик рассказал, как системы Starlink стали частью беспилотной тактики Армии России
Академик рассказал, как системы Starlink стали частью беспилотной тактики Армии России

Ранее американский бизнесмен Илон Маск у себя в соцсети Х неуверенно отметил, что несанкционированное использование Starlink для ударных дронов ВС РФ, похоже, было пресечено. Советник министра обороны Незалежной Сергей Бескрестнов рассказал о введении «экстренных ограничений» из-за российских дронов со Starlink.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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