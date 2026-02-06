На позициях ВСУ фиксируют отключение терминалов Starlink

В силовых структурах сообщили о том, что на позициях украинской армии наблюдаются отключения терминалов Starlink, в результате чего военные остаются без связи. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным источника, экс-депутат Верховной рады Татьяна Чорновол заявила, что часть позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) на передовой лишилась связи из-за мер, предпринятых Илоном Маском в отношении несанкционированного использования спутниковых терминалов Starlink.

«Бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Чорновол заявила, что часть позиций ВСУ на передовой осталась без связи из-за введенных Илоном Маском мер против (несанкционированного. — Прим. Life.ru) использования спутниковых терминалов Starlink», — уточняет агентство.

Наибольшей критике в связи с этим подвергся министр обороны Украины Михаил Фёдоров, который выступил инициатором обязательной регистрации терминалов.

У подразделений ВСУ уже фиксировали перебои в работе спутниковой связи Starlink на линии фронта. Пользователи системы и военные источники сообщали о нестабильной работе терминалов на разных участках. По их оценке, речь шла не о точечных отключениях, а о массовых сбоях. Военные связывали происходящее с началом верификации оборудования. Сообщалось, что проблемы затронули значительную часть используемых устройств.

Ранее сообщалось, что новые ограничения на использование Starlink были введены компанией SpaceX на территории Украины. Советник министра обороны Сергей Бескрестнов сообщил, что эти меры – временные. По его словам, цель ограничений — предотвращение использования системы российскими ударными дронами. Украинские власти заявили о планах отключить неверифицированные терминалы и создать «белый список» для контроля над сетью.