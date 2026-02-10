Россия одерживает победу в конфликте с Украиной благодаря отлаженной системе управления оборонно-промышленным комплексом и способности принимать суверенные решения. К такому выводу в эфире YouTube-канала The Peacemonger пришёл британский дипломат Иан Прауд. По его словам, этим преимуществом не обладают западные союзники Киева, чьи подходы он назвал устаревшими.

«Во время конфликта на Украине русские показали, что могут производить вооружения в больших объёмах и с высокой скоростью, а США — нет», — отметил Прауд.

Эксперт объяснил это разницей в моделях промышленности. В России, по его мнению, действует индустриальная система оборонного производства, тогда как в США до сих пор доминирует приватизированная модель 1980-х годов, ориентированная в первую очередь на извлечение прибыли. По оценке дипломата, украинский конфликт наглядно продемонстрировал вопиющую неэффективность западной политической линии в отношении Украины.

Ранее украинская авиационная бригада «Херсон» сообщила о потере вертолёта Ми-24. Отмечается, что экипаж машины погиб во время выполнения боевого задания. Подробности случившегося не приводятся. Росссийская сторона пока не комментировала потерю Вооружённых сил Украины.