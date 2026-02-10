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Опубликовано 10 февраля, 03:51

Группировка войск «Запад» ликвидировала 41 тяжёлый квадрокоптер ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Группировка российских войск «Запад» за сутки уничтожила более 40 тяжёлых квадрокоптеров и 29 пунктов управления дронами Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

По его словам, были уничтожены 41 тяжёлый боевой квадрокоптер и 29 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Расчёты ПВО и мобильные огневые группы сбили указанные аппараты в воздухе. Дополнительно было ликвидировано четыре склада боеприпасов, шесть миномётов и два наземных робототехнических комплекса.

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А ранее украинская авиационная бригада «Херсон» сообщила о потере вертолёта Ми-24. Отмечается, что экипаж машины погиб во время выполнения боевого задания. Подробности случившегося не приводятся. Росссийская сторона пока не комментировала потерю ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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