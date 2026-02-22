Церемония захоронения экипажа Героя СССР Гречишникова прошла в Мытищах

В Подмосковье на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» состоялась церемония захоронения летчиков экипажа Героя Советского Союза Василий Гречишников, погибших 24 октября 1941 года при выполнении боевого задания. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Это дань памяти и уважения героическому экипажу — верным сынам нашей Родины, чей подвиг приблизил день Великой победы», — отметил заместитель министра обороны РФ генерал‑полковник Александр Санчик, выразив признательность поисковым отрядам, участвовавшим в экспедиции.

В церемонии приняли участие родные и близкие членов экипажа, представители поисковых отрядов Татарстана и Ленинградской области, а также сотрудники Минобороны, ветераны ВС РФ, курсанты и юнармейцы. Поисковики установили точное место гибели экипажа дальнего бомбардировщика ДБ‑Зф 1-го минно‑торпедного авиационного полка 8-й авиационной бригады ВВС Краснознаменного Балтийского флота.

Обстоятельства трагедии были подтверждены архивными документами и генетической экспертизой, а также согласованием с родственниками лётчиков. Экипаж захоронен с воинскими почестями в братской могиле на главном военном мемориале России по решению президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Дагестане скончался Герой России Ибрагим-Паша Султанович Садыков в возрасте 102 лет. Садыков прожил долгую и героическую жизнь, проявляя храбрость на фронтах Великой Отечественной войны и неоднократно получая государственные награды за мужество.