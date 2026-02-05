Дагестан простился с погибшим в зоне СВО Героем России Муслимовым

Дагестан простился с Героем России Муслимом Муслимовым, чья жизнь оборвалась на передовой. Его похоронили в родном посёлке Белиджи Дербентского района.

По данным РИА «Новости», проводить в последний путь отважного воина собралось около 300 человек – его семья, сослуживцы, представители власти и земляки, разделяющие горечь утраты.

Совещание под руководством главы Дагестана Сергея Меликова в четверг началось с минуты молчания в память о Муслимове. Боец получил тяжёлое ранение 30 января при выполнении боевых задач и скончался, несмотря на усилия медиков.

Напомним, о смерти Муслимова стало известно в понедельник, 2 февраля. Глава Дагестана назвал гибель Героя огромной утратой не только для его семьи, но и для всей России. Меликов подчеркнул, что лично знал Муслима — он находился на передовой с первых месяцев СВО, прошёл путь от солдата до офицера.