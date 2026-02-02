В зоне СВО погиб Герой России Муслимов

Герой России Муслим Муслимов погиб в зоне СВО. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Он выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким офицера.

«С передовой пришла очень тяжёлая для меня новость — не стало Муслима Муслимова, нашего 12-го Героя России с начала СВО», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Глава Дагестана назвал гибель Героя огромной утратой не только для его семьи, но и для всей России. Меликов подчеркнул, что лично знал Муслима — он находился на передовой с первых месяцев СВО, прошёл путь от солдата до офицера.

«Он был удивительно скромным, искренним и достойным парнем. Служил в 74-й мотострелковой бригаде. Его уважали сослуживцы, ему доверяли боевые братья, все, кто знал его, говорят о нём только добрые слова», — добавил глава Дагестана.

Золотую Звезду героя Муслимов получил в 2024 году. За время службы он установил настоящий боевой рекорд – его мотострелковая рота за месяц уничтожила восемь опорных пунктов противника.

А ранее в зоне СВО погиб пресс-офицер Московского военного округа майор Дмитрий Шутов. 31-летний военный принимал участие в специальной военной операции с первых дней, организовывая работу СМИ в составе пресс-центра группировки войск «Запад».