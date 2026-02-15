Орёл спас российского штурмовика от украинского дрона в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации орёл уничтожил украинский ударный FPV-дрон и тем самым спас российского штурмовика. Об этом РИА «Новости» рассказал войсковой священник группировки войск «Днепр» отец Валерий Черненко.

По его словам, солдат, полностью экипированный и с тяжёлым вооружением, шел к посадочному месту, когда услышал странный звук подлетающего объекта.

«Он взмолился Богу, оборачивается – камень летит с неба, раскрывает крылья орёл! Орёл, каких в зоопарке никогда не видел, берёт дрон своими когтями, разламывает его… Дрон не взрывается, куски падают на землю, орёл взмахнул в небо и исчез», – описал священник.

Отец Валерий подчеркнул, что, несмотря на невероятность случившегося, для священников подобные явления абсолютно понятны и не вызывают сомнений.

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