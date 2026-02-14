«Никто не ожидал»: Боец РФ рассказал о панике ВСУ при виде Дедов Морозов в Димитрове

Появление российских военных в костюмах Деда Мороза стало для ВСУ полной неожиданностью. Об этом рассказал командир штурмового отряда 5-й бригады с позывным Пират, вспоминая освобождение Димитрова.

По его словам, подразделения сработали максимально слаженно и оказались в тылу противника быстрее, чем тот успел организовать оборону. Украинская сторона не ожидала такого развития событий и не подготовила укрепления на ряде участков.

В финале операции военнослужащие устроили символическую акцию: прошлись по городу в новогодних костюмах, поздравили местных жителей, раздали небольшие подарки и подняли российский флаг. В эфире звучали поздравления, а по перехватам фиксировалась растерянность противника.

«Мы показали, что мы уже там. Никто этого не ожидал – у противника была паника», – отметил командир в беседе с ТАСС.

О полном освобождении Димитрова было объявлено 27 декабря 2025 года.

Ранее Life.ru писал о признаниях пленного украинского военного, который рассказал об убийстве мирных боевиками ВСУ под Димитровом. По его словам, местного жителя, пришедшего за помощью, украинские военные связали и оставили умирать в окопе, который подожгли сбросами с БПЛА.