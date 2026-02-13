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Опубликовано 13 февраля, 09:22

Российские войска за неделю освободили четыре населённых пункта в зоне СВО

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска за минувшую неделю установили контроль над четырьмя населёнными пунктами: речь идёт о двух посёлках в Харьковской области и по одному — в Сумской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Это Чугуновка и Глушковка в Харьковской области, Сидоровка в Сумской области.

Также 10 февраля стало известно, что российские силы установили контроль над посёлком Зализничное в Запорожской области. В МО РФ подчеркнули, что бойцы подразделения «Восток» успешно преодолели оборонительные рубежи противника, продолжая продвигаться вглубь их позиций.

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Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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