Российские войска за минувшую неделю установили контроль над четырьмя населёнными пунктами: речь идёт о двух посёлках в Харьковской области и по одному — в Сумской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Это Чугуновка и Глушковка в Харьковской области, Сидоровка в Сумской области.

Также 10 февраля стало известно, что российские силы установили контроль над посёлком Зализничное в Запорожской области. В МО РФ подчеркнули, что бойцы подразделения «Восток» успешно преодолели оборонительные рубежи противника, продолжая продвигаться вглубь их позиций.