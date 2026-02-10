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Опубликовано 10 февраля, 08:27

Военкоры: ВС РФ прорвались в микрорайон Северный в Красном Лимане

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ВС России продолжают успешные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Военкоры пишут, что наши бойцы прорвались в микрорайон Северный в Красном Лимане.

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что подразделения ВС РФ ведут бои на окраинах города, а также в районе Святогорска, села Александровка и в посёлке Дробышево. По его словам, российская армия не ослабляет давление на ВСУ, пытаясь продавить оборону противника.

Новости СВО. ВС РФ освободили Сидоровку и Глушковку и сжимают котёл над Красным Лиманом, Зеленский назвал «законные цели» в России, 9 февраля
Новости СВО. ВС РФ освободили Сидоровку и Глушковку и сжимают котёл над Красным Лиманом, Зеленский назвал «законные цели» в России, 9 февраля

Ранее ВС РФ освободили сразу два населённых пункта в зоне проведения СВО. Под наш контроль перешли Сидоровка Сумской области и Глушковка Харьковской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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