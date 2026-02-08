Российские военные за сутки установили контроль над двумя населёнными пунктами на севере Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населённым пунктом Сидоровка Сумской области. Подразделениями группировки войск «Запад» установлен контроль над населённым пунктом Глушковка Харьковской области», — заявили в военном ведомстве.

Ранее группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Чугуновка в Харьковской области. Оперативная обстановка в регионе остаётся напряжённой, боевые действия продолжаются.