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Опубликовано 8 февраля, 09:35

ВС РФ во время стремительного продвижения взяли Сидоровку и Глушковку

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные за сутки установили контроль над двумя населёнными пунктами на севере Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населённым пунктом Сидоровка Сумской области. Подразделениями группировки войск «Запад» установлен контроль над населённым пунктом Глушковка Харьковской области», — заявили в военном ведомстве.

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Ранее группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Чугуновка в Харьковской области. Оперативная обстановка в регионе остаётся напряжённой, боевые действия продолжаются.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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