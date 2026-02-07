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Опубликовано 7 февраля, 00:11

Россия отвергла предложение США по передаче контроля над Запорожской АЭС

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцей стал одним из самых сложных и конфликтных пунктов в переговорах по Украине в Абу-Даби. Как сообщает агентство Reuters, Россия отвергла предложение США, касающееся будущего крупнейшей АЭС Европы.

Вашингтон предлагал передать контроль над Запорожской АЭС Соединённым Штатам, а вырабатываемую электроэнергию распределять между Россией и Украиной. Однако Москва на такой вариант не согласилась.

Вместо этого, как утверждает собеседник Reuters, Россия настаивает на сохранении контроля над станцией и предлагает поставлять Украине электроэнергию по льготным тарифам. Киев, в свою очередь, считает подобный подход неприемлемым, что ещё больше осложняет переговорный процесс.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия не обстреливает Запорожскую АЭС и заинтересована в её скорейшем запуске. По его словам, Москва и Киев совместно работают над восстановлением работы станции, поскольку любые удары по объекту опасны для всех сторон.

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Юния Ларсон
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