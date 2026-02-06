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Опубликовано 6 февраля, 15:53

Энергодар под артобстрелом: Балицкий заявил о риске повторных ударов рядом с Запорожской АЭС

Балицкий сообщил об артобстреле Энергодара со стороны ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Strabiliante

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Strabiliante

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, данных о пострадавших пока нет.

«Идёт артиллерийский обстрел города Энергодара со стороны ВСУ. Информации о пострадавших не поступало. Опасность повторных ударов сохраняется», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая атомная станция в Европе: на ней шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года станция перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

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Марина Фещенко
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