Энергодар под артобстрелом: Балицкий заявил о риске повторных ударов рядом с Запорожской АЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, данных о пострадавших пока нет.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая атомная станция в Европе: на ней шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года станция перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.