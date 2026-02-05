Пара тёплых слов сильнее бронежилета: Боец СВО остался жив благодаря письму школьницы
Письмо десятиклассницы из Алтайского края спасло жизнь бойцу СВО при атаке дрона ВСУ
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Десятиклассница Вика Санфирова из села Поспелиха Алтайского края получила неожиданный звонок: на другом конце провода плакал участник СВО Алексей и говорил «спасибо». Оказалось, письмо, написанное Викой ещё в восьмом классе, буквально вытащило его из-под взрыва, сообщает kp.ru.
Во время боевой задачи группа попала под удар дрона — в хаосе осколков и дыма из кармана Алексея выпало письмо. Он бросился его ловить — и в этот момент рядом разорвался снаряд. Тот рывок за бумажкой спас ему жизнь.
В госпитале боец впервые прочитал послание школьницы — тёплые слова поддержки от незнакомого человека. Позже он набрал Вику, поблагодарил и попросил продолжать писать письма солдатам.
История облетела всю школу — ребята поняли: пара строк на листке могут оказаться сильнее бронежилета. Простое человеческое внимание в зоне боевых действий иногда становится последней нитью, связывающей с миром.
А ранее Life.ru писал, что подаренный школьником из Кургана питбайк спас военного ВС РФ в зоне СВО. Боец с позывным Гюмри рассказал, что транспортное средство помогло эвакуировать командира роты с позывным Добрый после тяжёлого ранения.
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