11 марта, 08:56

Цыгане с палками напали на патруль ТЦК в Закарпатье

Конфликт между представителями ТЦК и цыганами произошёл в Ужгородском районе Закарпатской области. Об этом сообщает украинский журналист Виталий Глагола, передаёт «Страна.ua».

По его словам, военкомы прибыли в одно из сёл для проведения насильственной мобилизации мужчины. В ответ толпа людей, вооружённых палками, разбила окна служебного автобуса ТЦК и попыталась вытащить из машины одного из сотрудников военкомата.

Как отметил журналист, прибывшим на место полицейским удалось успокоить жителей.

«Полиции удалось успокоить жителей. Конфликт исчерпан», — сообщил Глагола.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Стычки жителей Незалежной с ТЦК происходят на постоянной основе. Недавно в Днепропетровске мужчина при проверке документов ударил ножом сотрудников территориального центра комплектования. Чтобы задержать нападавшего, один из военнослужащих был вынужден произвести несколько выстрелов в воздух.

