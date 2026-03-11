Новости СВО. ВС РФ штурмуют Славянск, освободили почти всю ДНР, ВСУ теряют позиции в Сумщине, Киев получил ракеты для Patriot, 11 марта Оглавление Курская область: ВС РФ формируют буферную зону Донецкая Народная Республика: ВС РФ штурмуют Константиновку и Красный Лиман Карта СВО на 11 марта 2026 года Украина получила ракеты для Patriot Венгрия изъяла золото ВСУ у производителя дронов Украинцы сопротивляются военкоматам Российские войска наступают в ДНР и Сумской области, Германия нашла 35 ракет для украинской ПВО, Будапешт забирает валюту и золото у киевских оружейников — дайджест Life.ru. 10 марта, 21:07 Армия России продвигается в ДНР. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Курская область: ВС РФ формируют буферную зону

Украинские позиции вблизи Курской области продолжают обрабатываться артиллеристами группировки «Север». При этом враг не предпринимает активных действий у Тёткина.

ВС РФ ведут наступление в Глуховском, Краснопольском, Сумском районах Сумской области. Также наносятся удары по тылам. В областном центре БПЛА уничтожил склад дронов противника.

За сутки украинские вооружённые формирования потеряли больше 130 человек, уничтожены боевые бронированные машины, гаубицы Д-30 и американская М-101, станции РЭБ, пикапы и грузовик.

Расчёты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» накрыли плотным огнём район размещения подразделений и огневых средств ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика: ВС РФ штурмуют Константиновку и Красный Лиман

Президент России Владимир Путин встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Руководитель региона сообщил, что до полного освобождения республики осталось занять 17% территории. Сейчас бои идут за Красный Лиман, Константиновку, Святогорск и приближаются к Славянску. Инициатива остаётся за российскими войсками.

— Серьёзная часть Константиновки уже под нашим контролем, клещи смыкаются. Мы подходим к Славянску с разных флангов: со стороны Дробышева, Красного Лимана, Яровой, Святогорска — это северный обхват всей Славянско-Краматорско-Константиновской агломерации, — пишут авторы проекта WarGonzo.

Карта СВО на 11 марта 2026 года





Украина получила ракеты для Patriot

Der Spiegel сообщает, что Германия передала Украине 35 ракет PAC-3 для систем Patriot. Большую часть из них Берлин нашёл у европейских партнёров.

— Жест больше символический, так как в практическом плане такого количества ракет-перехватчиков не хватит на отражение даже одного массированного удара. Правда, Берлин решил подкрепить этот коллективный пакет военной помощи дополнительными средствами противовоздушной обороны, — объяснил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Военкор Александр Коц считает, что такого количества ракет хватит максимум на то, чтобы сбить 17 воздушных целей. Поставка из Германии закончится в течение двух суток.

Венгрия изъяла золото ВСУ у производителя дронов

Венгрия конфискует 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов и девять килограммов золота украинского «Ощадбанка», пишет Politico. Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что после задержания средств на Украине началась паника. По его словам, посла Венгрии вызывают в украинский МИД и требуют вернуть взятое, но до сих пор в Киеве не объяснили, что валюта и драгметалл делали в Венгрии.

— По моим сведениям, задержанные в Венгрии деньги — это средства компании Fire Point. Куда и кому их везли - неизвестно, — рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Fire Point — украинская оборонная компания. Она выпускает БПЛА, а также крылатую ракету FP-5 Flamingo. Возможно, поэтому, как утверждает Дубинский, перевозка металлов и наличных курировалась СБУ.

Украинцы сопротивляются военкоматам

В последние дни украинцы активно дают отпор сотрудникам ТЦК. Если в Луцке мужчину мобилизовали прямо в пиццерии, где он работал, то в Ивано-Франковской области местный житель отказался идти в ВСУ и применил против военкомов нож. В итоге двое работников ТЦК оказались с ранениями в больнице. Молодой человек скрылся с места случившегося.

Пока одни вынуждены бежать от ТЦК, другие делают капитал на украинцах. Сотрудник Бучанского ТЦК задекларировал почти один килограмм золота. Кроме того, у военкома оказались на счетах миллионы гривен. Интересно, что его годовая зарплата 306 тысяч гривен.

Авторы Даниил Черных