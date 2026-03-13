Стало известно о попытках Латвии завербовать белорусов для съёмок «Орешника»

Попытки заполучить секретные данные о дислокации российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии предприняли латвийские спецслужбы, вербуя для этого местных жителей. О том, как именно происходила охота за стратегическим объектом, рассказал сотрудник белорусской разведки Роман Протасевич в программе «Без прикрытия», выходящей на телеканале СТВ, полная версия которой опубликована на YouTube-канале медиаресурса.

В материалах расследования фигурируют персональные данные и портреты офицеров Службы госбезопасности Латвии, заснятых на видео в момент инструктирования потенциальных агентов. Также была обнародована их переписка, где куратор Валдис отдаёт распоряжения: фиксировать на камеру пограничников и отслеживать любые передвижения военной техники.

Протасевич рассказал, что после того, как латвийским спецслужбам скормили большой объём дезинформации, его редакция перестала быть просто наблюдателем и запросила у них серьёзное задание, чтобы вычислить главную цель. По его словам, реакция последовала незамедлительно — им поручили заснять «Орешник».

Ранее сообщалось, что белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и стран Прибалтики пытается установить точные места боевого дежурства ракетного комплекса «Орешник». Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко в декабре 2025 года сообщил, что «Орешник» находится в стране и уже заступил на боевое дежурство. Позже в Минобороны РФ подтвердили, что комплекс официально поставлен на дежурство в Белоруссии.