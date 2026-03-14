Минобороны отчиталось об уничтожении установок HIMARS и MLRS в зоне СВО

Российские войска за сутки уничтожили пусковую установку HIMARS и поразили 142 пункта дислокации ВСУ и наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и ударными беспилотниками. Также под обстрел попали позиции украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Кроме того, подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и ликвидировали пусковую установку MLRS производства США. По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, 16 автомобилей и склад боеприпасов. Уничтожены также станция контрбатарейной борьбы и семь складов с материальными средствами.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа пострадала 16-летняя девушка в результате взрыва беспилотника ВСУ. Она получила минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и открытый перелом голени. По словам главы региона, удары пришлись на пять муниципалитетов области.