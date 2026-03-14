14 марта, 09:05

Утренняя атака ВСУ провалилась, над четырьмя регионами России сбито 37 дронов

Российские системы ПВО за три часа уничтожили 37 украинских беспилотников над четырьмя регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

С 8 до 11 утра дежурные расчёты перехватили дроны самолётного типа над Брянской, Белгородской, Курской и Смоленской областями. Основной удар пришёлся на Брянщину — там сбили 29 аппаратов. Ещё шесть уничтожены над Белгородской областью, по одному — над Курской и Смоленской.

«14 марта текущего года в период с 08:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских БПЛА самолётного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Ранее Life.ru рассказывал, что штурмовые группы псковских десантников взяли под контроль опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Сначала бойцы зачистили прилегающую территорию и обследовали подвалы. Военные предлагали украинским солдатам сдаться без боя, но те в ответ открыли огонь.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
