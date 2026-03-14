Стратегические ракетоносцы России наносят комбинированный удар по объектам ВСУ на Украине

В ночь на субботу российские вооружённые силы начали нанесение комбинированного удара по объектам ВСУ на Украине. В операции участвуют стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Применяются, предположительно, крылатые ракеты Х-101. Цели на данный момент неизвестны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что роботы почти полностью заменили людей при доставке грузов на передовые позиции на Константиновском участке фронта в Донбассе. Использование НРТК облегчает работу личного состава на 90%, а повреждённые машины можно восстановить.