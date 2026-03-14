Новости СВО. ВС РФ штурмуют Константиновку и зачищают Сумщину, ВСУ бегут из Сопычи под огнём, Зеленский попал в немилость к Трампу, 14 марта

Российские войска вытесняют ВСУ из приграничных районов, Киеву обещают 90 миллиардов евро, но проблема в «Дружбе», Трамп дал понять, что Зеленский соврал о БПЛА, — дайджест Life.ru. 13 марта, 21:07 Армия России громит противника у Курской области и в ДНР.

Курская область: ВС РФ зачищают Сопычь и входят в Сумщину

Российские войска берут под контроль село Сопычь. Оно находится на границе с Курской областью. ВСУ постепенно отступают в сторону Бачевска. Здесь киевский режим подготавливает новые позиции. Продолжается наступление ВС РФ в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах.

За сутки наши войска проредили подразделения на более чем 120 человек. Также уничтожены станции РЭБ, пикапы, микроавтобусы, квадроцикл, БПЛА и британская самоходная артиллерийская установка AS-90. У Великобритании уже не осталось этих САУ. Все были переданы на Украину.

Донецкая Народная Республика: подрыв дамбы нарушил логистику ВСУ

Армия России ведёт бои внутри Константиновки. Продвижению наших войск поспособствовали военные лётчики, разрушившие дамбу. После разлива воды логистика ВСУ была нарушена.

— В самом городе продолжается движение штурмовых подразделений как с юга в сторону центра, так и со стороны освобождённого н.п. Бересток с запада. А также с востока со стороны Новодмитровки в район улицы Минской в городской черте Константиновки, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

Расчёт разведывательного БПЛА «Скат-350М» группировки «Центр» скорректировал авиаудар с применением авиабомб ФАБ-250 с УМПК по позициям формирований ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

Продолжается сражение за Красный Лиман. Канал «Дневник десантника» сообщает о переходе под наш контроль дороги на Дробышево. Там силы противника разбиты по секторам. В населённом пункте идёт зачистка.

Постпред РФ в ОЗХО: Киев готовит провокацию с химоружием

Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин в ходе 111-й сессии Исполнительного совета организации сообщил о готовящихся провокациях со стороны Киева. Режим Зеленского собирается использовать химоружие и в дальнейшем обвинить в его применении Россию. При этом украинские войска атакуют химическую промышленность.

— Киев не прекращает регулярные террористические атаки на химические и иные промышленные объекты, в том числе с помощью БПЛА, повреждение которых чревато выбросом опасных химикатов и, как следствие, масштабным химическим заражением населения и окружающей среды, — заявил Тарабрин.

Также он рассказал, что российские войска находят на позициях ВСУ химические лаборатории, где противник создаёт токсическое оружие. Оно применяется не только по ВС РФ, но и по гражданскому населению.

Макрон потребовал от Зеленского разблокировать транзит по «Дружбе»

Украина продолжает блокировать работу нефтепровода «Дружба». По нему чёрное золото поступало из России в Европу. На фоне проблем с покупкой энергоресурсов на Ближнем Востоке президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Владимира Зеленского не мешать работе трубопровода.

Вспомнил Макрон и о кредите на сумме 90 миллиардов евро для Украины. Киев не может получить эти деньги из-за Венгрии и Словакии. Будапешт и Братислава блокируют выделение средств из-за того, что режим Зеленского перекрыл ту самую «Дружбу».

— В декабре прошлого года мы приняли решение о кредите в размере 90 миллиардов евро. Это обязательство будет выполнено, и я заявляю об этом здесь решительно и ясно, — сказал французский президент.

Трамп опроверг Зеленского: Украина не помогает США с иранскими БПЛА

Владимир Зеленский прямо говорил, что украинские специалисты готовы помочь США в вопросе уничтожения БПЛА, запускаемых из Ирана. Якобы даже контингент уже отправлен в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

— Что касается ситуации на Ближнем Востоке. Мы отправили три наши команды. Они профессиональны и укомплектованы. На этой неделе будут в трёх разных странах, — утверждал украинский диктатор.

Как оказалось, никаких украинских специалистов на Ближнем Востоке нет. Зеленский в очередной раз соврал.

— Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронами со стороны Ирана, — констатировал президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Вашингтон не нуждается в такой помощи, так как американские военные обладают значительной информацией о БПЛА.

Авторы Даниил Черных