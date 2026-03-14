14 марта, 05:21

Роботы почти заменили снабженцев ВС РФ на передовой под Константиновкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Наземные робототехнические комплексы почти полностью взяли на себя доставку грузов на передовые позиции на Константиновском участке фронта в Донбассе. Об

этом РИА «Новости» сообщил оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады «Южной» группировки войск с позывным Викинг.

«Процентов на 90 облегчают нам жизнь роботы, потому что личный состав будет сохранён, а машинку можно восстановить», — сказал он.

Беспилотные платформы позволяют значительно снизить риски для людей, выполняя большую часть задач по обеспечению подразделений на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что на этом участке фронта активно действуют украинские дроны, которые охотятся за транспортом снабжения. Именно поэтому доставку грузов всё чаще доверяют роботизированным машинам.

Военный рассказал, что техника уже несколько раз попадала под удары беспилотников. Несмотря на атаки, повреждённые аппараты удавалось возвращать и восстанавливать. На этом направлении активно используют комплексы «Депеша-3». По словам оператора, такие платформы хорошо проходят сложные участки местности и отличаются прочностью. Он добавил, что роботы доставляют на позиции воду, продовольствие и боеприпасы, а также помогают вывозить раненых с передовой.

Новости СВО. ВС РФ штурмуют Константиновку и зачищают Сумщину, ВСУ бегут из Сопычи под огнём, Зеленский попал в немилость к Трампу, 14 марта
Ранее сообщалось, что на Константиновском направлении продолжаются ожесточённые боевые действия. Столкновения разворачиваются на южных окраинах города, а также в расположенных поблизости лесополосах.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
