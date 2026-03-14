Роботы почти заменили снабженцев ВС РФ на передовой под Константиновкой

Наземные робототехнические комплексы почти полностью взяли на себя доставку грузов на передовые позиции на Константиновском участке фронта в Донбассе. Об этом РИА «Новости» сообщил оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады «Южной» группировки войск с позывным Викинг.

«Процентов на 90 облегчают нам жизнь роботы, потому что личный состав будет сохранён, а машинку можно восстановить», — сказал он.

Беспилотные платформы позволяют значительно снизить риски для людей, выполняя большую часть задач по обеспечению подразделений на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что на этом участке фронта активно действуют украинские дроны, которые охотятся за транспортом снабжения. Именно поэтому доставку грузов всё чаще доверяют роботизированным машинам.

Военный рассказал, что техника уже несколько раз попадала под удары беспилотников. Несмотря на атаки, повреждённые аппараты удавалось возвращать и восстанавливать. На этом направлении активно используют комплексы «Депеша-3». По словам оператора, такие платформы хорошо проходят сложные участки местности и отличаются прочностью. Он добавил, что роботы доставляют на позиции воду, продовольствие и боеприпасы, а также помогают вывозить раненых с передовой.

Ранее сообщалось, что на Константиновском направлении продолжаются ожесточённые боевые действия. Столкновения разворачиваются на южных окраинах города, а также в расположенных поблизости лесополосах.