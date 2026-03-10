Пушилин сообщил об ожесточённых боях в южной части Константиновки

Российские военные теснят украинскую армию на южных окраинах Константиновки и в прилегающих лесопосадках, сейчас там идут ожесточённые боевые действия. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в интервью ИС «Вести».

«Константиновское направление: здесь ожесточённые бои и в южной части Константиновки, в лесопосадках за последние дни развернулись», — подчеркнул он.

Ранее российские воздушно-космические силы нанесли удар по дамбе Молочарского водохранилища недалеко от Константиновки в ДНР. В начале февраля объект уже становился целью удара ВС РФ, что также привело к затоплению прилегающего района. Отрезанные от земли украинские военнослужащие были вынуждены поднимать белые флаги. Всего их оказалось в тисках российских войск более тысячи.