Подконтрольные ВСУ украинские информационные структуры в Сумской области проводят кампанию по дискредитации командного состава российской группировки войск «Север», которая продолжает наступать. Об этом сообщают бойцы подразделения через проект «Северный ветер».

«От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтёров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом», — предупреждает «Северный ветер» и призывает не поддаваться на провокации врага.

После этого с нескольких анонимных аккаунтов поступают жалобы — уже якобы от имени бойцов. Для фейковой рассылки используются закрытые телеграм-аккаунты. При этом «‎Северный ветер» не исключает, что в дальнейшем возможны и другие попытки маскировки под российских военнослужащих.

Тем временем подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия в Краснопольском районе Сумской области. Мотострелковые части в ходе боёв продвинулись примерно на 300 метров.

А украинские диверсанты попытались тайно проникнуть в Купянск в гражданской одежде, но их выдал страх перед российским дроном. После разоблачения ВСУшники попытались отстреливаться, затем бросились бежать, но были настигнуты и уничтожены.