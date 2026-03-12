В Белгородской области девочка-подросток пострадала при взрыве дрона ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении 16-летней девушки в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. По его словам, инцидент произошёл в результате взрыва дрона ВСУ.

Девушка получила минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и открытый перелом голени, и сейчас её везут в детскую областную больницу. Гладков также отметил, что ВСУ атаковали пять муниципалитетов региона.

В городе Грайворон обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на крыше частного дома, который был успешно потушен. Ещё два дома получили повреждения кровли. В селе Головчино сброс взрывного устройства с дрона повредил окна, крышу и забор частного домовладения. На трассе Грайворон — Илек-Пеньковка дрон атаковал автомобиль, полностью уничтожив его огнём. В селе Глотово также пострадала крыша частного дома от атаки дрона. В селе Гора-Подол детонация двух дронов привела к повреждению трёх домов и двух автомобилей, один из которых сгорел.

В селе Красный Октябрь, дрон повредил кузов легкового автомобиля. В посёлке Октябрьский атака беспилотника нанесла ущерб кровле, окнам, фасаду и воротам гаража частного дома. Ещё один дрон повредил остекление административного здания и легковой автомобиль.

В Валуйском округе, в селе Кукуевка, взрыв дрона рядом с домом повредил забор и стену ангара. В селе Долгое атака дрона привела к повреждению крыши частного дома. В Шебекино беспилотник атаковал коммерческий объект, повредив оборудование, грузовой и легковой автомобили. А в Краснояружском округе, в селе Илёк-Пеньковка, FPV-дрон атаковал сельхозпредприятие, выбив окна в административном здании.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал молочную ферму в Курской области, в результате ранен мужчина. Врачебный осмотр выявил у 60-летнего пострадавшего открытое ранение головы, множественные повреждения от осколков левой руки и ноги, а также минно-взрывную травму.