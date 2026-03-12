В Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль, водитель погиб на месте

В результате очередной атаки со стороны Вооружённых сил Украины в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошёл в районе села Бессоновка Белгородского округа. Украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой помощи.

Ранее Гладков анонсировал строительство антидроновых коридоров в Белгородской области. Необходимость возведения таких сооружений вызвана сложной оперативной ситуацией из-за систематических обстрелов со стороны ВСУ. Также губернатор запросил у Правительства деньги на покупку 700 укрытий для приграничья. Он отметил, что средства сразу же направят в производство, а позднее начнётся поставка готовых изделий.