11 марта, 18:44

При новых атаках ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек

В Белгородской области пять человек пострадали при атаке ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали пять человек, включая двух бойцов подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском округе в селе Чайки при выполнении служебных задач пострадали два бойца. В городской больнице №2 г. Белгорода у одного мужчины диагностировали осколочное ранение бедра, у другого — баротравму, а также осколочное ранение лица. После оказания помощи лечение продолжат в амбулаторных условиях», — написал он в своём телеграм-канале.

В Шебекино после удара FPV-дрона по грузовику за помощью обратились ещё трое с баротравмами. Им также назначили амбулаторное лечение. В городе дрон сдетонировал у земли — повреждены окна в двух квартирах и автомобиль. Ещё один беспилотник атаковал предприятие, повредив оборудование.

Удары также зафиксированы в сёлах Новая Таволжанка, Смородино, Ивановская Лисица, Гора-Подол, Головчино, Севрюково, Погромец, Илек-Пеньковка и Кукуевка. Повреждены жилые дома, социальные объекты, автомобили, линии электропередачи и производственные здания. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области мирный житель получил тяжёлые ранения в результате удара украинского FPV-дрона. Инцидент произошёл в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения груди и перелом пальца руки.

